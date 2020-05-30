محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أول إجراء اتخذته الهيئة لامتصاص حدة الزحام على محطات القطارات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه تقرر تشغيل قطار مميز إضافي ابتداء من غد الأحد، قيام سوهاج الساعة 7:15 صباحًا، لحين إشعار آخر.
وأضاف، أنه تم تكليف القطار 1001 "القاهرة / أسوان"، بالوقوف بمحطات البلينا والمنشاة وجرجا وسوهاج وطما وملوي.
كانت هذه تفاصيل خبر لامتصاص الزحام.. السكة الحديد: تشغيل قطار إضافي "سوهاج / القاهرة" بدء من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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