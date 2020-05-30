محمد اسماعيل - القاهرة - نفذ وفد من المتخصصين، اليوم السبت، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله. كما سيتم غدًا تعقيم نادي المحامين النهري في المعادي. يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وإصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس "كورونا المستجد"، وفقًا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.