البابا تواضروس يقرر استمرار تعليق الصلوات في الكنائس حتى 27 يونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قرر البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو في ضوء مجريات الأمور المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني اليوم السبت، وقررت ذلك، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في 27 يونيو لدراسة الموقف، مؤكدة أنهم يصلون من أجل مصر والعالم كله لكي يرفع الله عن العالم هذا الوباء.

وقالت الكنيسة في بيان صحفي، إنها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلومًا حتى الآن.

وأعلنت الكنيسة، كاستثناء السماح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الموافق 1 يونيو بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضًا قداس عيد العنصرة الأحد 7 يونيو.

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كما أكدت الكنيسة، استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل، ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين، وممارسة المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط، مع استمرار العمل بالقرار الخاص السابق إصداره بالسماح بإقامة صلوات الإكليل "سر الزواج" في الكنائس والبيوت كاستثناء مع ألا يزيد المدعوين عن 6 فقط مع أب كاهن واحد وشماس واحد "الإجمالي 8".

وأشارت إلى الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.

وأكدت اللجنة، أن هذه القرارات تخص الكنائس في مصر فقط، وأن على الكنائس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر مراعاة الظروف المحلية لكل دولة، داعية لضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات.