بعد ردمه.. محافظ القاهرة يتفقد موقع نفق العروبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المنطقة الواقعة أسفل كوبري الميرغني الجديد ما بين شارع الطيران حتى شارع الثورة (نفق العروبة سابقًا)، لمتابعة أعمال التشجير والإنارة بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير التي تمت بها.
وقررت محافظة القاهرة، ردم نفق العروبة وتحويله إلى طريق سطحي نظرًا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم.
وتعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبري الجديد وردم نفق العروبة، جزء من المشروع القومي لإنشاء كباري ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.
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