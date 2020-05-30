الطائفة الإنجيلية تشكل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن المجلس الملي الإنجيلي قرر الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة بشأن تعليق كل الأنشطة والالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، لحين قرار فتح دور العبادة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، عبر وسائل التواصل الإلكتروني.

وأضاف زكي، في إطار قرار الحكومة المرتقب والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل: "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس المقبل، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلامًا لشعب مصر والعالم".