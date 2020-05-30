رسميًا.. مجلس الدولة يلزم القضاة والموظفين بارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرار رقم 299 لسنة 2020، أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم)1069) لسنة 2020.

ونص القرار على ضرورة التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.