تأجيل دعوى ضم واحة جغبوب على الحدود الليبية للأراضي المصرية لـ8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمخاطبة ليبيا لضم واحة جغبوب الواقعة على الحدود المصرية الليبية، للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة كل أوجه التقاضي لاسترداد الواحة، لجلسة 8 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما.

وذكرت أن الواحة جزء من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة.