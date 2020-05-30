تأجيل دعوى تطالب الحكومة باستثناء المحامين من قرار الحظر لـ 8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجول، لجلسة 8 أغسطس المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم في حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضا بأداء أعمالهم، وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذى ساوى بين كافة المواطنين، كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، والتي أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوي الشأن للدفاع عنهم.

كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامي أو حبسه احتياطيا أثناء أداء عمله، وأشارت الدعوى بأن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء في أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أي أثناء حظر التجول.