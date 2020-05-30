الداخلية: ضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وغلق 77 مقهى في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 77 مقهى مخالف، وغلق 21 مكانا لنشاط تعليمي مخالف، و8184 محلا مخالفا لقرار الغلق، وضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، خلال تنفيذ تعليمات القيادة السياسية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال شهر

وكما اسفرت الجهود عن ضبط 141547 شخصًا و40862 سيارة و3494 دراجة نارية و4135 مركبة توك توك، وذلك خلال شهر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".