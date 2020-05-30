محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تُمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة بمنطقة النزهة. أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".. وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر"). بالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة باسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها". Advertisements بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته. باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل الإبلاغ عنهما.. يقظة الأمن تعيد دراجة نارية وهاتفا محمولا سرقا بالإكراه في النزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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