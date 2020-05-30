"أمن المنافذ": تنفيذ 65 حكما قضائيا وضبط قضية تهريب بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من تنفيذ 65 حكما قضائيا وضبط قضية تهريب بضائع و45 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة.

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، جهوده لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها نحو من (6400 جنيه)، وضبط 4 قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول الدائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، و45 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 65 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.