أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' توقع بروتوكولات طبية لعلاج مصابي كورونا بالمؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' توقع بروتوكولات طبية لعلاج مصابي كورونا بالمؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج، وذلك في إطار حرصها الشديد على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيمانًا منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة عن توقيع اتفاق آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس، لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة سوف تقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، مشاركة منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف

مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط

محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم

محمد الهواري لمتابعة دار التحرير

شارل المصري لمتابعة الأهرام

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سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

محمد حسن "الأهرام"

طاهر قابيل "الأخبار"

عبدالرازق توفيق "دار التحرير"

أحمد باشا "روزاليوسف"

عاطف عبدالغني "دار المعارف"

أحمد أيوب "دار الهلال"

إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"