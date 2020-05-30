أخبار مصر | السكة الحديد ترد على كثافات الركاب بمحطات وجه قبلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد ترد على كثافات الركاب بمحطات وجه قبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن بعض محطات الوجه القبلي شهدت بعض الازدحام، كمحطة ملوي بحكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضافت الهيئة، خلال بيان صحفى، ردا على الصور المتداولة لزحام أحد القطارات: "اتساقًا مع النفس لمواجهة الحقيقة أينما كانت ومهما بلغت من خلال استثمار نقاط القوة بأنظمة السكة الحديد للوقوف علي السلبيات مهما وصل أقصاها ومنتهاها والتخلص منها وتصويب أوضاعها بكل شفافية وتمكين لصالح الجمهور لترسيخ مفهوم مشاركة الجمهور بصفتهم شركاء وليس عملاء لكسب ثقتهم، ومع الكثافة الغير عادية اليوم وإجراءات الهيئة للحد من الزحام وتطبيق تدابير الانضباط وإجراءات الوقاية علي مستوي ٧٠٥ محطة إلا أن بعض محطات الوجه القبلي شهدت بعض الازدحام كمحطة ملوي بحكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد."

وأضافت الهيئة في بيانها المنشور، أنه على الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بوقوف قطار ١٠٠١ القادم من أسوان إلي القاهرة بمحطات (البلينا، جرجا، المنشأة، سوهاج، طهطا، طما، أبوتيج، ملوي) وتشغيل قطار من سوهاج إلي القاهرة اعتبارًا من الغد الساعة ٧.٢٥ من سوهاج؛ للوقوف بجميع المراكز ومن ضمنها محطة ملوي.

واستطردت الهيئة: "ثقافة التصويب لن تضعفنا أبدًا بل تمكننا أكثر من وضعنا وتزيد من ثقة الراكب لدينا، شكرًا لمشاركتم ونقدر حرصكم علينا."

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في سياق متصل أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في الثامنة صباح اليوم جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمئن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر حيث وجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحامًا حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

ثم تفقد وزير النقل أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتواجدة بها ومنها قطار 185 ( القاهرة بنها الزقازيق بورسعيد)، حيث التقى بعدد من الركاب وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري مشيدًا بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل وقد أشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية

وخلال الجولة شدد الوزير على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) بالتزامن مع تشغيل هيئة السكة الحديد لعدد ٦٦٤ قطار يوميًا علي الوجهين القبلي والبحري بدءا من اليوم.