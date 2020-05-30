أخبار مصر | بعد ظهور حالات كورونا.. تعقيم مقر النقابة العامة للمحامين (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ظهور حالات كورونا.. تعقيم مقر النقابة العامة للمحامين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من المتخصصين اليوم السبت، بحملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله، على أن يتم غدا تعقيم نادي المحامين النهري بالمعادي.

يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الجمعة.

وكانت قررت لجنة مواجهة تداعيات كورونا بالنقابة العامة للمحامين، غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بالنادي النهري، وموظف بالنقابة العامة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا المشكلة من نقيب المحامين، في بيان صحفى، إن اللجنة تحققت من تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وتم التعامل طبيًا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجاري متابعتهم.

وأضافت اللجنة، أنه حرصا على إتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لإتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ.

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وأكدت اللجنة أن غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد ٣٠ و٣١ مايو وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وأشارت إلى أنه حرصًا على استمرار العمل الضروري لإدارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين الى المقر الكائن بعمارة فتح الله بشارع رمسيس.

وأوضحت أن اللجنة تستمر في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها.

هذا وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.