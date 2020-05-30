أخبار مصر | تطهير مؤسسة 'دار الهلال'.. و25 إجراء عاجل للحفاظ على حياة العاملين

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تطهير مؤسسة 'دار الهلال'.. و25 إجراء عاجل للحفاظ على حياة العاملين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مؤسسة "دار الهلال" الصحفية للتراث، بعملية تعقيم وتطهير شامل لمبناها، وللمباني الملحقة لها والمنشآت، وذلك بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة إدارة الأزمة في المؤسسة، إن ذلك جاء ‎بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للصحافة، برئاســة الكاتب الصحفي كرم جــبر، وبالتنسيق الكامل معها من أجل ضمان سلامة العاملين بمؤسسة دار الهلال، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تمت إجراءات تعقيم مؤسسة دار الهلال بالكامل، وستتم عملية تطهير شاملة خلال أيام.

واتخذت اللجنة بناءً على مراجعتها للوضع بالمؤسسة القرارات التالية:

أولًا: أن تضم اللجنة السادة التحرير ومديرو الإدارات والقطاعات، بحيث يكون كل مدير مسئول عن قطاعه، كما تضم عدد من المسؤولين؛ بحيث يتولى كل عضو مسؤولية متابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في الدور أو فى الإدارة المكلف بمتابعتها، وهم: رؤساء تحرير المطبوعات، ومدير عام المراجعة المركزية، والدكتور مدير عام الإدارة الطبية، ومدير عام شؤون العاملين، ومدير عام المطابع، ومدير عام المشتريات، ومدير إدارة الأمن، ورئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة.

ثانيًا: تقوم اللجنة باتخاذ كافــة الإجــراءات الاحـــترازية والوقايـــة لمكافحــة فـيروس "كــورونا"، وتأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصـــابـة أو العــدوى، والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤســـسة، وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لإجــراءات التبــاعد الاجتماعي التي تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس، ‎ويكون للجنة كافة الصلاحيات التي تم منحها من قبل الهيئة الوطنية للصحافة لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار يتم التأكيد على الالتزام بما يلي:

١- يقتصر الحضور فى الإصدارات على أقل عدد ممكن، وفي حدود ما يكفي لتنفيذ العمل وفق ما يحدده السادة رؤساء التحرير حسب احتياجات العمل الفعلية، وبما يضمن في الوقت نفسه تحقيق التباعد وتأمين سلامة الجميع.

٢- حضور شخص واحد من كل قطاع إداري يمثل هذا القطاع في إدارة شؤون العمل.

٣- يحدد السيد مدير عام المطابع العدد المطلوب في حدود أقل نسبة كثافة ممكنة لتنفيذ المطلوب.

٤- يحدد المسؤول عن قطاع السيارات أقل عدد من السائقين للقيام بالمهام الأساسية اللازمة للعمل.

٥- الالتزام للجميع بارتداء الكمامة في كل أماكن وقطاعات المؤسسة، ولا يسمح بالدخول لأي صحفي أو إداري أو عامل أو ضيف سوى بالكمامة.

٦- إيقاف أي اجتماعات او تجمعات لعدم حدوث تكدس.

٧- القياس الدقيق لدرجة الحرارة، مع تسجيل القياس في دفتر الحضور والمراجعة السريعة مع السيد مدير الإدارة الطبية لأي حالة يثبت أو يشتبه في ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بها.

٨- التطهير اليومي لكافة المكاتب والطرقات والقطاعات ومناطق المطبعة، وتطهير وتعقيم جميع مداخل المؤسسة بالمواد المطهرة والكلور، وأيضًا غسيل سيارات المؤسسة بالمواد المطهرة والكلور، ‎وتعقيم الأسانسيرات ومناطق العمل الحيوية بالمؤسسة والتي يعامل معها كثير من العاملين، أو كثافة مرتين يوميًا على الأقل.

٩- توفير مطهرات للأيدي في كافة الأدوار أمام الأسانسيرات ومداخل القطاعات لتأمين الجميع من العدوى.

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١٠- إغلاق كافة المصليات في جميع القطاعات والأدوار، واقتصار الصلاة على السجادة الخاصة بكل زميل وبشرط أن يكون هناك حفاظ على التباعد الآمن.

11- إغلاق الأقسام التى ظهرت فيها حالات مصابة، بعد تطهيرها ‎ومنع جميع المخالطين للحالات المصابة من دخول المؤسسة ومنحهم أجازة 21 يوميًا.

‎١٢- التأكيد على إغلاق الكافتريات الموجودة في المؤسسة.

‎١٣- الحرص على تطهير وتعقيم أجهزة الكمبيوتر وتليفونات المؤسسة.

‎١٤- الحرص على عدم تواجد اكثر من فردين فى المكاتب الصغيرة او أربعة بحد أقصى فى صالات التحرير الكبيرة مع الالتزام بالتباعد لمسافة 3 أمتار فى مناطق العمل التى تتطلب تواجد أكثر من ذلك، وتطهير مكاتبهم على مدار الساعة.

‎١٥- قيام الزملاء رؤساء التحرير لجميع الإصدارات بالعمل قدر الإمكان بتنفيذ الاعمال الخاصة بالمطبوعات بنظام العمل عن بعد ( اونلاين) وذلك طبقا للتكليفات الصحفية المحددة له.

‎١٦- عدم استقبال أى ضيوف الا للضرورة القصوى جدا وفى أضيق الحدود وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة مع الجميع.

‎١٧- تكليف أمن المؤسسة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدخول للمؤسسة ومدى التزام الزملاء بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالمؤسسة، ومن يتهاون فى ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

‎١٩- استمرار عملية التطهير والتعقيم والنظافة يوميًا.

‎٢٠-إيقاف إجازات جميع العاملين فى نظافة المبنى مع توفير كافة سبل الحماية الخاصة لهم هم وكل أفراد ومسئولى الأمن.

٢١- قيام الادارة بشراء وتوفير كافة مستلزمات وأدوات التطهير والتعقيم التى تكفى المؤسسة للفترة القادمة وإيجاد احتياطى كاف من هذه المستلزمات.

٢٢- يتولى كل رئيس تحرير أو مدير عام قطاع أو إدارة بالمتابعة للعاملين فى القطاع المسئول عنه والإبلاغ عن كل ما يخصهم.

٢٣- قيام الادارة الطبية بمتابعة دائمة لحالة الزملاء من خلال دفتر قياس الحرارة ومتابعة كل من يثبت اشتباه فى حالته او إصابته وتوفير الرعاية اللازمة له.

٢٤- قيام الادارة الطبية بالتنسيق مع لجنة الأزمة بتوفير ما تراه من مستلزمات وأدوات طبية يتوقع أن يحتاجها الزملاء وذلك منعا للتعرض لأزمات مفاجئة.

٢٥- رفع تقرير يومى من مسئول كل إدارة أو قطاع أو دور بما تم من إجراءات خاصة بسلامة العاملين لمتابعة الأمر بالتنسيق مع السيد القائم بأعمال مدير عام المؤسسة ورفع الأمر الى الهيئة الوطنية للصحافة.