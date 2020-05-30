أخبار مصر | نجل نائب الزاوية الحمراء يكشف حقيقة إصابة والده بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل نائب الزاوية الحمراء يكشف حقيقة إصابة والده بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نجل "عمر وطني"، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، حقيقة ماتردد عن إصابة والده بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

ونفى نجل النائب، في تصريحات إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إصابة والده بفيروس كورونا، قائلا: "إنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، والسكر".

تطورات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

879 حالة وفاة

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.