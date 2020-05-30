أخبار مصر | تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لسائقي موقف عبدالمنعم رياض بشأن الكمامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لسائقي موقف عبدالمنعم رياض بشأن الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، على سائقي موقف عبد المنعم رياض بضرورة ارتداء الكمامة، تنفيذا للإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء.

وطالب المحافظ، السائقين والمترددين على الموقف، بضرورة ارتداء الكمامة، وأخذ التدابير الاحترازية، وإلا يتعرضون للعقوبة في الحال.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعي والأماكن المغلقة ومنع دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية من دون ارتداها مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم في أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم السبت بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة، والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.

تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى 57357.. ورفع الباعة الجائلين

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، صباح اليوم، بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى 57357.

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وأسفرت الحملة عن إخلاء "سوق السقط" العشوائي بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل، كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بالكامل.

ويأتي ذلك بناءً تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضى والمترددين عليها.

"مفيش أتوبيسات إلا بكمامة".. تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لهيئة النقل العام

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير الشئون الإدارية، بالتنبيه على الموظفين بالديوان العام بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكما شدد محافظ القاهرة، على نوابه الأربعة للمناطق "الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية"، ورؤساء الهيئات بضرورة التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات، مشددًا على رئيس هيئة النقل العام بعدم السماح للمواطنين باستقلال الأتوبيسات إلا حال ارتداء الكمامة.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار بأن يُعاقب كل من يخالف قرار عدم ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.