أخبار مصر | عاجل| بشرى سارة من وزارة النقل بشأن توفير الكمامات.. ومخالفات الركاب

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| بشرى سارة من وزارة النقل بشأن توفير الكمامات.. ومخالفات الركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توفير منافذ لبيع الكمامات الطبية للركاب بواقع منفذ في كل محطة، اعتبارا من غد الأحد.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن عدد هذه المنافذ سيكون 64، موزعة على محطات الخطوط الثلاثة للمترو.
وعن كثافة المواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، أوضح عبد الهادي أن المحطات تشهد كثافات متوسطة ويوجد بها مواطنون ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الكثافات خلال يوم الاثنين القادم، بعد عودة عمل الكثير من المرافق مرة أخرى بعد انتهاء فترة اجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد متحدث المترو أنه لم يتم رصد أي مخالفات من قبل ركاب قطارات مترو الانفاق بسبب عدم ارتداءهم للكمامات في المحطات، موضحا أن الركاب التزموا بقرار ارتداء الكمامات بنسبة وصلت 100% أثناء استخدامهم لمرفق مترو الأنفاق اليوم.
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في سياق آخر، أعلنت وزارة النقل، إعداد جداول تشغيل قطارات خطوط مترو الانفاق الثلاثة حيث سيتم تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في اوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من اليوم السبت من الساعة السادسة صباحًا.
وأشار البيان إلى أن وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.
كما شدد الوزير على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.