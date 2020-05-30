أخبار مصر | عاجل| بشرى سارة من وزارة النقل بشأن توفير الكمامات.. ومخالفات الركاب

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| بشرى سارة من وزارة النقل بشأن توفير الكمامات.. ومخالفات الركاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توفير منافذ لبيع الكمامات الطبية للركاب بواقع منفذ في كل محطة، اعتبارا من غد الأحد.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن عدد هذه المنافذ سيكون 64، موزعة على محطات الخطوط الثلاثة للمترو.

وعن كثافة المواطنين خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، أوضح عبد الهادي أن المحطات تشهد كثافات متوسطة ويوجد بها مواطنون ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الكثافات خلال يوم الاثنين القادم، بعد عودة عمل الكثير من المرافق مرة أخرى بعد انتهاء فترة اجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد متحدث المترو أنه لم يتم رصد أي مخالفات من قبل ركاب قطارات مترو الانفاق بسبب عدم ارتداءهم للكمامات في المحطات، موضحا أن الركاب التزموا بقرار ارتداء الكمامات بنسبة وصلت 100% أثناء استخدامهم لمرفق مترو الأنفاق اليوم.

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