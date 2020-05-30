أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد مشروع إنشاء الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، اليوم السبت، جولة تفقدية للأعمال الإنشائية الجارية بمشروع الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر؛ حيث شملت جميع الإنشاءات، مشيدا بمعدل الإنجاز الذي تحقق حتى الآن، مؤكدا أن مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد .

وتابع الوزير، ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع، حيث من المقرر أن تستضيف الصالة الصالة إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر، وتجول داخل مشروع إنشاء الصالة وتفقد جميع الإنشاءات التي تضمها منها الصالة الرياضية المكونة من مقصورة رئيسية لكبار الزوار ومدرجات تسع لعدد 4500 مقعد، وغرف اللاعبين، وصالة تدريب، ونادي صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بمعدل الإنجاز الذي تحقق حتى الآن في مشروع إنشاء الصالة والذي شارف على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تعد مفخرة وإضافة وصرح جديد للرياضة المصرية، وتم إنشاؤها على طراز رفيع راعي توافر المعايير الدولية في كافة مكوناتها الإنشائية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه جار الانتهاء من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصالات المغطاة المقرر لها استضافة منافسات مونديال العالم لكرة اليد، ويتم موافاة الاتحاد الدولي لكرة اليد بكل المستجدات فيما بتعلق بهذا الأمر بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد؛ للتأكيد على أن مصر على أهبة الاستعداد لاستضافة المونديال العالمي مع توفير كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية والتنظيمية للمونديال.

وزير الرياضة يعتمد خطة المشروعات الشبابية لعام 2020/2021

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وكانت أكدت وزارة الشباب والرياضة، سعيها الدائم لتوفير خدمات شبابية وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة لممارسة كافة انواع الانشطة والبرامج الشبابية والرياضة، والتأكيد على رؤية الدولة في تحويل تلك المنشآت لمراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الإطار، اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١ والتي تضمن عدد من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، التي تتضمن تطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية.

وتشمل الخطة إنشاء ٢١ مركز شباب جديد، تطوير ٤ حمام سباحة، انشاء ٢١٣ ملعب خماسي وقانوني لمراكز الشباب، انشاء ٤٣ ملعب متعدد، انشاء ١٣ مبنى إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد ١٧ مركز شباب، بناء اسوار ل ٨٣ مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل ٧ منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير ١٢ مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن الدوله تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الانشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة للنشء والشباب، مشيرا الي تنفيذ رؤية القيادة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها الي وحدات اقتصادية تساهم في تنمية موارد تلك المتشآت، لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.

وأكد وزير الرياضة، أن الوزارة ستنفذ عدد من المشروعات التي ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحري والقبلي والمحافظات الحدودية، والقرى الاكثر إحتياجا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الاغراض، موضحا بأن هناك أيضا عدد من الانشطة

والبرامج التي ستنفذ لأهلينا في تلك المناطق.