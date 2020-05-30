أخبار مصر | أول حالة ولادة لمصابة بكورونا في المستشفيات التعليمية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول حالة ولادة لمصابة بكورونا في المستشفيات التعليمية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت، اليوم السبت، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمي بالقاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبس.

وأفاد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، بأن المريضة موجودة بالعزل الطبي بمستشفى الجمهورية التعليمي وهي أحد المستشفيات التي انضمت حديثا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتتبع مستشفى أحمد ماهر إداريا وبها قسم مخصص لعزل المصابين من الأطقم الطبية وقسم خاص مجهز للقيام بالغسيل الكلوى لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه الحالة هي أول حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية بالقاهرة بعد حالة الولادة التي تمت بمستشفى سوهاج التعليمي الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إن الحالة وضعت مولودها اليوم بمستشفى الجمهورية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.