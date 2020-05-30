أخبار مصر | عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزراة التضامن الإجتماعى، عن حقيقة ما تردد بشأن فتح "الحضانات" اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

وأكد "العقبي"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، استمرار تعليق كل الأنشطة في الحضانات التابعة للوزارة، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، في خطة الدولة نحو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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كانت نيفين القباج وزير التضامن، وجهت بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.