أخبار مصر | عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزراة التضامن الإجتماعى، عن حقيقة ما تردد بشأن فتح "الحضانات" اعتبارًا من الأسبوع الجاري.
وأكد "العقبي"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، استمرار تعليق كل الأنشطة في الحضانات التابعة للوزارة، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، في خطة الدولة نحو الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية
كانت نيفين القباج وزير التضامن، وجهت بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
وتولت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، تعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وأبنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.
وبدأت وزارة التضامن، وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي أو المساعدات الإجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية، إلى جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الإقتصادي والإقراض متناهي الصغر، في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني.