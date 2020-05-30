أخبار مصر | "التعليم" تبدأ طباعة كتب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ طباعة كتب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت في طباعة كتب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020\2021.

وأضافت المصادر إلى"الخليج 365"، أن قطاع الكتب سوف يبدأ من غدًا الأحد الموافق 31 مايو في متابعة الطباعة، وأكدت المصادر أن قطاع الكتب قد قام بتقسيم المواد على عدد من المطابع.

فيما أكدت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم لم تقم بطباعة كتب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل.

وفي سياق متصل تستعد الوزارة لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي المقررة يوم 21 يونيو المقبل على أن تنتهى 21 يوليو.

وكان قد قدم الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة نصائح للتفوق الدراسي، وشملت النصائح عدة نقاط لطلاب الصف الثالث الثانوي، وتنشر "الخليج 365" أبرزها:

‎1-تنشئة الأبناء منذ فترة الطفولة على احترام المعلم والحفاظ على أثاث المدرسة. واحترام الكتاب ومصادر المعرفة

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‎2- غرس حب العلم في قلوب الأبناء منذ الصغر وحثهم على التعلم وعلى طلب العلم

‎3- وضع جدول أعمال يومي للأبناء ينظم فيه مواعيد أعمالهم اليومية يلزمون بالتقيد والالتزام به

‎4-الاهتمام بالأبناء منذ دخولهم المدرسة ومنذ بداية العام الدراسي والتأكد من مراجعة دروسهم وتغذيتهم وصحتهم

‎5-متابعة مستوى الأبناء الدراسي بصورة مستمرة من خلال زيارتهم إلى المدرسة وتفقد أحوالهم والاطلاع على مستوى تحصيلهم العلمي، والتركيز على ما تعلموه وليس ما حصلوا عليه من درجات، كذلك التعامل مع المعلم والأخصائي الاجتماعي أو النفسي بالمدرسة على أنه شريك بعملية التربية وليس كعدو، وقبول توجيهاتهم وليس مهاجمتهم إذا أبدوا ملاحظات على الأبناء الطلاب، لأن هذا قد يتسبب في تخلي المعلم والأخصائيين عن دورهم التربوي مما ينعكس سلبا على الطالب ومستقبله

‎6 - إنشاء مكتبة منزلية تضم العديد من الكتب النافعة في شتى مجالات العلوم وترغيب الأبناء بقراءة تلك الكتب والمجلات في أوقات الفراغ أو في أوقات محددة

‎7 - إلزام الأبناء بالنظافة لأن نظافة الجسم والملابس يجنبهم الإصابة بالأمراض التي يكون لها تأثير كبير على نفسية الطالب وعلى مستواه الدراسي واخذ قسط كاف من النوم ليلا، وعدم تشجيعهم على السهر، والحرص على تجنبهم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين والعمل على ضمان توفير التغذية السليمة لهم

‎8 - مراقبة تصرفات الأبناء ومتابعة تحركاتهم بصورة دائمة ومستمرة دون أن يتسرب لهم شعور بعدم ثقتنا بهم ومعرفة كل ما يتعلق بأمور حياتهم ودراستهم.