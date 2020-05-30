أخبار مصر | برلمانية: هناك محاولات إرهابية خسيسة تريد إحباط خطوات "الصحة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: هناك محاولات إرهابية خسيسة تريد إحباط خطوات "الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التصدي للصفحات الوهمية الكاذبة التي تروج لبروتوكولات علاج لفيروس كورونا خاطئة وليست علمية وتستهدف المخاطرة بصحة المواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، وفقا لما تم توافره من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.

وأشارت "فهي" في بيان، أن هذه البروتوكولات ستؤدي إلى تشتيت عقول المواطنين وحدوث إرباك لدى الفرق الطبية داخل المستشفيات، ففي الوقت الذي تحاول فيه وزارة الصحة إصدار تطبيقات لرفع وعي المواطنين، ما زالت هناك أيادي خبيثة تحاول العبث بوعي وصحة الشعب المصري من خلال تداول تلك العلاجات التي تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك محاولات إرهابية خسيسة تريد إحباط الخطوات التي تتخذها وزارة الصحة من خلال نشر بروتوكولات علاج خاطئة، وذلك للتشويش على البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة سواء في المستشفيات أو الخاص بالعزل المنزلي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.