أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لآليات تفعيل قرار تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ردت نادية عبد الله مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إستفسارات عن ضم المدة السابقة للمعلمين، موضحة خلال لقاء أون لاين مع شباب المعلمين آلية تفعيلها.

وقالت نادية عبد الله إن الضم مختص به شئون العاملين والتنظيم والادارة وجارى بحثه من قبل الوزارة، أما الحاصلين على أحكام قضائية فهي واجبة التنفيذ لأصحابها، مؤكدة أن الوزارة لا تتأنى فى حل أى مشكلة للمعلمين مادام فى سلطتها وأنه عندما كان للمشرفين الاجتماعيين مشكلة وتم خروجهم من الكادر وخصم من مرتباتهم تم حل مشكلتهم من قبل الوزارة، قائلة خلال لقائها:"الوزارة تعمل دائما لصالح العاملين بها وبالتالى اى قرار لصالح المعلم سيطبق". وأفادت نادية عبد الله أن وزارة التربية والتعليم أوقفت تغير المسمى عاميين بسبب الموجهين حيث تم التغيير لعدد كبير وخلق عجز بتخصصات أو مراحل وفى عهد الدكتور الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق تم رجوع تغيير المسمى ولكن كان بشروط اهمها عدم وجود عجز فى التخصص.

وأضافت:" الآن فى عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبه الدكتور رضا حجازى عملنا لصالح المعلم بقرار 41 انه يمكن التغيير من عجز لعجز ولكن من الصعوبة التغيير من تخصص فيه عجز لزيادة، ولكن عند حدوث اى تعيينات جديدة وهذا غير مطروح الان ولكن حينها سيتم التغيير للمعلمين الحاليين ويتم تعيين الجديد على تخصصه بحيث يتم التعيين طبقا للمؤهل على الاماكن الشاغرة وبالتالى يتم وضع كل معلم فى مكانه لتنتهى مشكلة تغيير المسمى الوظيفي". Advertisements وحول المشكلات التى توجد لدى المعلمين فى تغيير صحيفة الأحوال، قالت خلال لقائها الآون لاين مع المعلمين: "يتوجه هذا المعلم للوزارة باى ورق يثبت عمله اى صحيفه قديمة او ورق ترقيات يثبت كلامه والوزارة تغير له بسهولة". جاء استفسار من المعلمين حول انه يعانى بعض المعلمين والمعلمات في ظل جائحة كورنا من تجديد الانتدابات بين المحافظات لأنها تسلك اجراءات عديدة تتطلب السفر فما امكانية ان يتم مد التجديد للندب حفاظا على صحة المعلمين؟

فى هذا السياق قالت نادية عبد الله:" سنساهم فى التواصل مع المديريات بحيث يمكن أن يقدم المعلم فى المديرية الموجود فيها ويتم التواصل مع المديريات الكترونيا".