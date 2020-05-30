مصر | وفاة 4 أطفال وجدتهم.. ماذا حدث داخل شقة طبيب شهير بالدقي؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة 4 أطفال وجدتهم.. ماذا حدث داخل شقة طبيب شهير بالدقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية ظهر أمس الجمعة، وقت اندلاع النيران داخل شقة سكنية - بالعقار رقم 21 بشارع قمبيز، المتفرع من شارع مصدق، في منطقة الدقي، وسط الجيزة - كان يقطنها أسرة مكونة من "طبيب قلب" وزوجته و4 أطفال، إضافة إلى جدتهم لأمهم، وكان يجلس كل منهم داخل غرفته، ليشاء القدر أن يحدث ماس كهربائي بوحدة التكييف الخاصة بإحدى الغرف.

لاحظ أهالي الشارع، تصاعد الأدخنة الكثيفة، يتبعها ألسنة لهب تخرج من الشقة المشار إليها، ليسارعوا بالاتصال بغرفة النجدة، للإبلاغ

دقائق معدودة وحضر قوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، ليتبعهم قوة أمنية من قسم شرطة الدقي، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدده إلى باقي المجاورات، واقتراب أحد من الأهالي. السيطرة على الحريق نجحت قوات الحماية المدنية في حصر ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات، وتمكنوا من إنقاذ الطبيب "محمد سعيد الجمال" طبيب القلب وزوجته، لكنهم فشلوا في إنقاذ أطفالهم الأربعة، " أحمد، ياسين، مالك، كريم"، وجدتهم لأمهم، وتوفوا نتيجة "الاختناق". كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، أن ماسًا كهربائيًا بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة، كان وراء نشوب الحريق. Advertisements