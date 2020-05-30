مصر | وفاة 4 أطفال وجدتهم.. ماذا حدث داخل شقة طبيب شهير بالدقي؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة 4 أطفال وجدتهم.. ماذا حدث داخل شقة طبيب شهير بالدقي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية ظهر أمس الجمعة، وقت اندلاع النيران داخل شقة سكنية - بالعقار رقم 21 بشارع قمبيز، المتفرع من شارع مصدق، في منطقة الدقي، وسط الجيزة - كان يقطنها أسرة مكونة من "طبيب قلب" وزوجته و4 أطفال، إضافة إلى جدتهم لأمهم، وكان يجلس كل منهم داخل غرفته، ليشاء القدر أن يحدث ماس كهربائي بوحدة التكييف الخاصة بإحدى الغرف.
لاحظ أهالي الشارع، تصاعد الأدخنة الكثيفة، يتبعها ألسنة لهب تخرج من الشقة المشار إليها، ليسارعوا بالاتصال بغرفة النجدة، للإبلاغ
دقائق معدودة وحضر قوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، ليتبعهم قوة أمنية من قسم شرطة الدقي، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع تمدده إلى باقي المجاورات، واقتراب أحد من الأهالي.
السيطرة على الحريق
نجحت قوات الحماية المدنية في حصر ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات، وتمكنوا من إنقاذ الطبيب "محمد سعيد الجمال" طبيب القلب وزوجته، لكنهم فشلوا في إنقاذ أطفالهم الأربعة، " أحمد، ياسين، مالك، كريم"، وجدتهم لأمهم، وتوفوا نتيجة "الاختناق".
كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، أن ماسًا كهربائيًا بجهاز تكييف إحدى غرف الشقة، كان وراء نشوب الحريق.
بداية الواقعة
كان اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بعقار بشارع قمبيز، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.
على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده.
وأسفر عن الحريق، تفحم الشقة السكنية محل البلاغ، ومصرع سيدة و4 أطفال، جري نقل جثمانيهم إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران بالشقة مرة أخرى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، ومعرفة سبب اندلاعه وإعداد تقرير حول سبب نشوبه، وتشريح جثت المتوفيين والتصريح بالدفن بعد ذلك.
من جانبه تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور محمد سعيد الجمال لوفاه 4 أطفال وسيدة من أسرته وان يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.