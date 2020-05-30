مصر | "صورتها عارية".. اعترافات جديدة لصديقتي منة عبدالعزيز "فتاة تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "صورتها عارية".. اعترافات جديدة لصديقتي منة عبدالعزيز "فتاة تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن حلمي المحامي بالاستئناف العالي، إن موكلتيه "شيماء شاكر وأختها فاطمة" المتهمتين في قضية الاعتداء على "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، وتصويرها، بالفعل كاناتا في صحبة مازن ومنة داخل أحد الفنادق بالدقي.

وأضاف المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن موكلته "شيماء" أدلت باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أنها قامت بتصوير الفتاة "منة" عقب الاعتداء عليها، من تليفونها الخاص وهي ترتدي ملابسها، مضيفة أنها قامت ببث الفيديو عبر الإنترنت من خلال الإيميل الخاص بها.

وتابع، أن موكلته الأخرى "فاطمة"، أنكرت خلال التحقيقات ارتكابها أي جرائم تجاة الفتاة "منة"، وأنها لم تشاهد واقعة الاعتداء ولم تشاهد تصويرها من خلال هاتف أختها "شيماء"، مضيفة أنها كانت برفقتهم فقط.

وأفاد مصدر مطلع، بالنيابة العامة، بجنوب الجيزة، أنه تم تحويل المتهمين في قضية اغتصاب "منة عبد العزيز" المعروفة بفتاة "التيك توك"، للطب الشرعي، لاعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

وتابع المصدر، أنه تم تحويل جميع المتهمين بالقضية وهم 3 فتيات "منة"، و"شيماء"، و"فاطمة"، وو٣ شباب وهم "مازن"، "كلاشنكوف"، و"بشوي"، لإعداد تقرير طبي حول واقعة التعدي، وكذلك لإجراء تحليل تعاطي مواد مخدرة.

وقال محمد منير، محامي "بسام" والشهير بـ"بيشوي" المتهم في قضية الضرب والاعتداء على "منة عبدالعزيز"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، إن النيابة تندب محامين اليوم للمتهمين بعد انسحاب المحامين الخاصين بهم أمس.

وأضاف المحامي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن موكله" بيشوي" يرفض انتداب محامين له ويتمسك بمحاميه.

Advertisements

وأوضح، في وقت سابق أن بيشوي لم يعتد على الفتاة كما قيل في اعترافات المتهمين الآخرين.

وأضاف "منير"، أن بيشوى أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، موضحا أنه لم يعتدِ على الفتاة، وقال ذلك في محضر الشرطة، نتيجة أنه انتابه الخوف قبل القبض عليه أن يأخذوا والده كما فعلوا مع والد المتهم "مازن إبراهيم"، لأن والده مريضا بالقلب.

وأضاف المحامي، أن هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحبوا من التحقيقات، لرفض النيابة وجودهم في التحقيقات.

محامي مازن يكشف عن اعترافاته

وقال مجدي أنور، المحامي بالنقض، وكيلا عن الشاب مازن إبراهيم، المتهم في قضية الضرب والاعتداء على فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز، إن المناقشة المبدئية مع المتهمين من قبل نيابة جنوب الجيزة، والتي بدأت منذ التاسعة من صباح اليوم وحتى التاسعة مساء، أسفرت عن ظهور متهم جديد بواقعة الاعتداء ويدعي "بيشوي"، وأن الشاب مازن لم تثبت عليه واقعة الاعتداء، ولكنه فقط تعدى عليها بالضرب وكسر هاتفها، وأخذ منها مبلغًا ماليًا يقدر بـ125 جنيها، وذلك لقيام الفتاة بسرقة هاتف محمول من أحد أصدقائه من قبل.

وأضاف "أنور" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه كان من المفترض وجود ثلاثة شهود واثنين من أصحاب مازن وهما: "إبراهيم ومحمود" وشاب آخر من الإسكندرية، ولكنه فوجئ باختفائهم، وحجزهم داخل المحكمة.

وأشار المحامي، إلى أن الفتاة "منة عبد العزيز"، لم تعرض على الكشف الطبي إلى الآن.

وتابع مجدي أنور، أنه من المقرر أن تكون المناقشة مع المتهمين شفوية، ولكنهم فوجئوا بتسجيلها علي ورق "درافت"، وتم السماح له وللمحامي علاء مصطفى، بصفته مشارك معه في الدفاع عن مازن، بتسجيل تلك المناقشة على الحاسب الآلي، وعدم اطلاعهم على مضمون التحقيقات أو المناقشة.