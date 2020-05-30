مصر | قرار مهم من رئيس مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مهم من رئيس مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزم، اليوم السبت، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القضاة والموظفين والمترددين على مباني المجلس بالقاهرة والأقاليم بارتداء الكمامة، وذلك وفق القرار رقم 299 لسنة 2020.

وأصدر رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 299 لسنة 2020، والذي ينص على أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) لسنة 2020.

وجاء في القرار ضرورة التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائي.

وفي سياق متصل، واصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أعمال تعقيم مبني وقاعات مجلس الدولة، كضرورة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار الفيروس.

وبدأت أعمال التعقيم من الدرج والأبواب وحتى ساحة المحكمة من الداخل، واستكمالا بمكاتب المستشارين وقاعات المداولات وكذلك المصاعد.

وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

كما علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".

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ويأتي ذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما أمر بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها يوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.