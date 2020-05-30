مصر | قرار مهم من رئيس مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مهم من رئيس مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألزم، اليوم السبت، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القضاة والموظفين والمترددين على مباني المجلس بالقاهرة والأقاليم بارتداء الكمامة، وذلك وفق القرار رقم 299 لسنة 2020.
وأصدر رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 299 لسنة 2020، والذي ينص على أن يلتزم القضاة والموظفون والمترددون على مباني مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، بارتداء الكمامات الواقية عند دخول مباني المجلس أو أثناء التواجد فيها، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1069) لسنة 2020.
وجاء في القرار ضرورة التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2020، باستئناف العمل جزئيا وتدريجيا في القسم القضائي.
وفي سياق متصل، واصل مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أعمال تعقيم مبني وقاعات مجلس الدولة، كضرورة احترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار الفيروس.
وبدأت أعمال التعقيم من الدرج والأبواب وحتى ساحة المحكمة من الداخل، واستكمالا بمكاتب المستشارين وقاعات المداولات وكذلك المصاعد.
وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
كما علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".
ويأتي ذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما أمر بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها يوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
1289 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.