مصر | ضبط 141 ألف مواطن لمخالفتهم حظر التجوال خلال شهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 141 ألف مواطن لمخالفتهم حظر التجوال خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط (27537) قضية تموينية متنوعة، وضبط (77) مقهى مخالف، وغلق (21) مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق (8184) محلا مخالفا لقرار الغلق.

وأثمرت الحملات في مجال مخالفة قرار الحظر، عن ضبط (141547 شخصا، 40862 سيارة، 3494 دراجة نارية، 4135 مركبة "توك توك")، وفي مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، وضُبط خلالها (438 متهما) وبحوزتهم (124) قطعة سلاح ناري، (142) طلقة مختلفة الأعيرة، (9) قطع سلاح أبيض، (73) قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (44،573 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1،349 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 37 قرص مخدر)، كما تم تنفيذ (16866) حكم قضائى متنوع، وضبط (1796) قضية متنوعة وضبط (7) متهمين هاربين.

ونجحت أجهزة الداخلية في تأمين تنفيذ (102) قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص (10716) عنصر إجرامي شديد الخطورة، إما في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط ( 4211 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة (3585) متهم، من بينها: (4 جرينوف– 2 رشاش - 442 بندقية آلية – 752 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 216 مسدس – 2795 فرد محلي- 6174 طلقة مختلفة الأعيرة)، وكذلك ضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

ضبط (5592) قطعة "سلاح أبيض".

واضطلعت في ضبط (76) تشكيلا عصابيا، ضموا (224) متهما، ارتكبوا (402) حادث، وتمكنت من ضبط (600) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 21 بندقية "غير مششخنة" – 17 مسدس – 155 فرد محلي – 388 سلاح أبيض).

وبخصوص مجال تنفيذ الأحكام، استطاعت تنفيذ (1984709) حكم قضائي متنوع، حيث تم تنفيذ (8237) حكم جناية من بينها (8 حكم بالإعدام – 312 حكم بالسجن المؤبد)، (567809) حكم حبس جزئي، (111275) حكم حبس مستأنف، (997615) حكم غرامة، (299773) حكم مخالفة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (4942) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5278) متهما وبحوزتهم الآتي:

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كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (665،707 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (338،327 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (63،888 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكوكايين وزنت (35 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (2،575 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (57،8 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (9،078 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (17،805 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (4،110 كيلو جرام)، كمية من مخدر الكيتامين وزنت (500 جرام)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (4،471 كيلو جرام)، كمية من مخدر فرجينيا وزنت (1،020 كيلو جرام)، كمية من مخدر بيسة وزنت (30 جرام)، كمية من مخدر الفولة وزنت (1 كيلو جرام)، (135175) قرص مخدر.

وكثفت الحملات مجال ضبط القضايا النوعية، وتمإعادة (71) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (676) قضية أحداث، وتم ضبط (1018) قضية مصنفات فنية، وكذلك ضبط (553387) مخالفة مرورية متنوعة، ونجحت في ضبط (38704) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (241) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (383) متهما.

وعن مجال الأمن الاقتصادي، وخصوصا مجال القضايا التموينية، تم ضبط (34471 قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها على النحو التالي:

نححت في ضبط (257) قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (24503 أسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم 3307905 جنيه)، وتمكنت من ضبط (74) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (909196 لتر)، وتم ضبط (305) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (297،294 طن – 66106 عبوة – 432 لتر ) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وقامت بضبط (54) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت ( 16،4 طن–18200 قطعة – 3307 عبوة ) سلع مُدعمة متنوعة.

وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، تم ضبط (288082) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (155784727 – مائة خمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة أربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة سبعة وعشرون جنيهًا).

ونجحت الأجهزة الأمنية في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، في ضبط (5064) قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: (790) قضية ضرائب عامة، كشف (354) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (237) قضية في مجال الجمارك، (74) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1043) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (859) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (30) قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- متنوع نقد"، (7) قضايا فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به- تربح وتربيح الغير"، (16) قضية "إحتيال مصرفي- استغلال نفوذ - غسل أموال – كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (8،847،336،144 - ثمانية مليارات وثمانية سبعة وأربعون مليونًا وثلاثة ستة وثلاثون ألفًا ومائة أربعة وأربعون جنيهًا مصريًا وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل (21،792،473) جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.