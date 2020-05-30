مصر | تطور جديد في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز "فتاة التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور جديد في قضية الاعتداء على منة عبد العزيز "فتاة التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، لـ" الشاب مازن إبراهيم" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، أنه صدر قرار اليوم السبت، بتحويل المتهمين في القضية إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحليل مخدرات، وتوقيع كشف عذرية للفتاة، ومعرفة إذا تم اغتصابها من عدمه، وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف المصدر في وقت سابق إلى الخليج 365 بأن المتهمين المقبوض عليهم هم "أية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، "مازن إبراهيم"، "شيماء شاكر" وشقيقتها "فاطمة" ومحمد أحمد" الشهير بـ "كلاشنكوف"، "بسام" الشهير بـ "بيشوي".

وواصل المصدر بأن أجهزة الأمن ألقت القبض أيضًا على فرد أمن إداري لفندق "زو"، بمنطقة الطالبية والذي تقابل فيه المتهمين يوم الواقعة.

وبرأت "منة عبد العزيز" الشاب "مازن إبراهيم" خلال التحقيقات التي أجريت معهم أمس الجمعة، من تهمة الاعتداء الجنسي عليها، واتهمت الشهير بـ" بيشوي"، بالاعتداء الجنسي عليها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات القبض على "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، والشاب مازن إبراهيم، لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب، والاعتداء الجنسي عليها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشـأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة والمعروفة إعلاميا بـ"منة عبد العزيز" فتاة التيك توك، في العقد الثاني من العمر إدعت خلالها قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهًا عنها.

Advertisements

وتبين أن الفتاة المشار إليها قد اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة، كما اتضح أن صحة الواقعة التي ادعتها ترجع إلى أنها دخلت أحد الفنادق بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة وبرفقتها 5 أشخاص "3 طلاب، فتاتان " جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على (صاحبة الفيديو) وأحدث إصابتها واستولى منها على هاتفها المحمول، مبلغ 125 جنيها.

وقام آخر بمواقعتها جنسيًا كرهًا عنها وبضبطه اعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها على إثر الخلاف الذي حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي نفس السياق كانت أمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.