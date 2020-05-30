شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد مدير إدارة العلاج الحر في «صحة بني سويف» متأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور رونز يسًى مقار «65 سنة، طبيب بالمعاش، الذي توفي صباح السبت بمستشفى ناصر العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأعرب محافظ بني سويف في بيان، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد وعلى رأسهم ابنه الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم نعمة الصبر والسلوان.
يشار إلى أن الدكتور رونز مقار، والذي كان يعمل طبيب نساء قبل إحالته للمعاش«كان قد تم نقله لمستشفى ناصر العام عقب إصابته بفيروس كورونا أول أيام عيد الفطر المبارك، وتعرض لمشاكل في التنفس استلزمت إدخاله العناية المركزة بالمستشفى حتى وافته المنية، صباح السبت.
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