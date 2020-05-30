شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشهد حصاد القمح بمزرعة «القرضا» في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة «القرضا» التابعة لقطاع الإنتاج، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتم استخدامها لإنتاج تقاوي المحصول.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج.

وقال «القصير» إن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الأمن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسؤولة عن إنتاج الأرز والذرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على النصف المليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وإدارتها بأسلوب اقتصادي بأفكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الانتاج الحيواني، الأمر الذي سيساهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على تطوير كافة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الانتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، كذلك منتجات الألبان.

ومن جهته، أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الانتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والانتاج الحيواني والسمكي، الأمر الذي يجعل لها دورا هاما في المساهمة نحو تحقيق الأمن الغذائى.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الانتاج، حول مزرعة قطاع الإنتاج بـ«القرضا»، والتي تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالي ١٨٠٠ فدان، من بينها ٨٠٠ فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الأرز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.

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وتفقد «القصير»، مزرعة الإنتاج الحيواني بالقرضا، التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث استمع إلى عرض مفصل حول انشطتها الإنتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي ١٢ فدانا، بها ٢١٥ رأس من الابقار الحلاب.

وزير الزراعة خلال جولته في محافظة كفر الشيخ

وزير الزراعة خلال جولته في محافظة كفر الشيخ

وزير الزراعة خلال جولته في محافظة كفر الشيخ

وزير الزراعة خلال جولته في محافظة كفر الشيخ

وزير الزراعة خلال جولته في محافظة كفر الشيخ