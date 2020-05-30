شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُعلن وقف بعض خدماتها عدا بدل التالف والفاقد إلكترونيًا فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف بعض الخدمات التموينية بمكاتب التموين منها إصدار بطاقات جديدة أو تحويل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي على أن تستمر باقي الخدمات إلكترونيًا، وهى خدمات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال موقع دعم مصر www.tamwin.org.eg.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا بالسماح للمواطنين بتقديم طلبات بدل التالف والناقد على موقع دعم مصر تيسيرًا على المواطنين وبهدف تقليل الزحام على مكاتب التموين وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

كما نص القرار على إلغاء محاضر الشرطة التي كان يشترط تقديمها لاستخراج بطاقات جديدة، وكذلك الحوالات البريدية ذات قيمة 20 جنيهًا على أن يتم خصم قيمة الحوالة من المستحقات التموينية مع أول صرف أو من أرغفة الخبز مع أول صرف أيضًا، على أن يتم تحويل طلبات المواطنين الإلكترونية إلى وزارة الإنتاج الحربي التي تقوم باستصدار البطاقات الجديدة بشرط سريانها قبل التلف أو الفقد.

ويتم استصدار البطاقة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بارسال البطاقات الجديدة إلى مكاتب التموين، والتي يستلمها أصحابها بعد استلام رسالة على التليفون المحمول تفيد بوصول البطاقة.