شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «سياحة الإسكندرية»: انخفاض حركة السياحة الداخلية بالمحافظة لـ7% بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، انخفاض حركة السياحة الداخلية في الإسكندرية إلى 7% بعد عيد الفطر بدلاً من 10% في شهر رمضان.

وأوضح «المانسترلى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «الانخفاض جاء بسبب خوف المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات إلى أرقام غير مسبوقة ما ساهم في تدنى حركة السياحة الداخلية إلى أقل مما كانت عليه قبل عيد الفطر».

ولفت إلى أن الإسكندرية حصلت على موافقات لـ3 فنادق فقط بالتشغيل الجزئي من إجمالي طاقتها السياحية بنسبة 25% لأول مرة بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه «يتم تنفيذ ضوابط واشترطات وضعتها منظمة الصحة العالمية للالتزم بها كشرط لإعادة التشغيل من بينها أنه بمجرد وصول السائح الفندق يتم قياس درجة حرارته وتسجيل بياناته على جهاز الكمبيوتر وتعقيم الحجرة وغلى الملايات والمخدات على درجة حرارة معينة في الغسيل واستعمال السائح نفس الفوطة الموجودة في الحجرة حال نزوله البحر إذا كان في مكان سياحي مطل على البحر مباشرة وتجميع المخلفات الخاصة بالفندق في أماكن معينة وعزلها بعد ذلك».

وعن متابعة التزام المنشآت السياحية والفندقية بالضوابط، قال إنه يتم السماح بالتشغيل بـ25% من القوة الاستيعابية في المرة الأولى، وفى حالة الالتزام بالضوابط والشروط يتم رفع نسبة التشغيل إلى 50% على أن يتم تشغيل 50% فقط من العمالة الموجودة بها وأن يظل العامل لمدة 60 يوماً دون الحصول على إجازة وقبل مغادرة الفندق يتم عمل مسحات له للتأكد من عدم إصابته، مشيراً إلى أنه يتم متابعة تنفيذ الضوابط من خلال وزارتى السياحة والصحة وغرفة شركات السياحة للقيام بدور الرقابة.

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