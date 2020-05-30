شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي ناعيًا حسن حسني: «له أعمال خالدة في ذاكرة التاريخ‎» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان الكبير حسن حسني، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت، داعيا الله أن يرحمه وأن يُسكنه فسيح جناته. وأوضح الليثي أن حسن حسني علامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، وله أعمال خالدة في ذاكرة التاريخ، وساهم في دعم المواهب السينمائية على مدار حياته الفنية الحافلة بالعطاء والإبداع، وقام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال، وقدم أكثر من 490 عملاً ما بين مسرح وتلفزيون وسينما، مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلاً في تاريخ السينما العربية على الإطلاق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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