شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالأردن خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن شركتى مصر للطيران، وإير كايرو، ستنظم رحلات استثنائية، خلال شهر يونيو المقبل، لإعادة المصريين العالقين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم ترتيب رحلات جوية استثنائية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن، الذين قاموا بتسجيل رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة، والعودة إلى بلادها، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها من خلال التواصل مع الشركتين المذكورتين، على أن يخضع العائدين للحجر الصحي لدى وصولهم إلى أرض الوطن.
وتابعت المصادر، أن وزارة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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