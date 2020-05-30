في أول أيام التعايش مع كورونا.. مدن الدقهلية تلتزم بالكمامات وشكاوى من ارتفاع سعرها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدن محافظة الدقهلية، السبت، التزام كبير من المواطنين في ارتداء الكمامات في المواصلات العامة والخاصة وكذلك في الأسواق والمولات، في أول يوم للتعايش وفق قرارات مجلس الوزراء، بينما خلت القرى من الكمامات بحجة ارتفاع سعرها.
وتابع رؤساء المراكز والمدن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وارتداء الجميع للكمامات في الأماكن العامة والمواصلات العامة والخاصة، وانتشرت حملات على كوبري المنصورة لتفتيش السيارات المتجهة إلى المدينة للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات.
وأشرف أحمد هلال، رئيس مركز ومدينة طلخا، على حركة تشغيل ونقل الركاب بالموقف الجديد بطلخا، وكذلك الوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بالإجراءات الاحترازية
وتفقد المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينة جمصة، والعميد عبدالعزيز البدراوى مأمور قسم شرطه جمصة، شوارع المدينة وموقف جمصة العمومي للتأكد من تنفيذ قرار ارتداء الكمامة حفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.
وحذرت مراكز ومدن الدقهلية المواطنين من عدم ارتداء الكمامات حتى لا يتعرضون للغرامة التي تصل إلى 4 آلاف جنيه.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار الكمامات العادية والتي وصل سعرها إلى 7 جنيهات في الصيدليات مطالبين بتوفيرها مع بطاقات التموين أو في منافذ للبيع بأسعار مدعمة حتى لا تكون عبئا إضافيا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.
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