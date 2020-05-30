شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس: استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى 27 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللجنة الدائمة للمجمع المقدس –أعلى سلطة دينية في الكنيسة المصرية–، السبت، لمناقشة عودة الصلوات الطقسية والخدمات التعليمية في ظل فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الاجتماع بإعلان متابعة الكنيسة بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وقرر المجمع المقدس استمرار تعليق الصلوات بالكنائس، حتى السبت ٢٧ يونيو، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف، وكاستثناء يسمح بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، بعد غدا الاثنين، ١ يونيو، بعدد 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضًا قداس عيد العنصرة الأحد ٧ يونيو بنفس العدد.

وشملت القرارات استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على أسرة المنتقل، ويفضل الصلاة على المنتقل بالمدافن مع تعليق صلوات الثالث وذكرى الأربعين وممارسة المعموديات بالكنائس، بحضور أسرة المعمد فقط، وبالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر العمل بالقرار الخاص السابق إصداره.

وشدد المجمع على الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.

وقال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن هذا البيان يخص كنائسنا في مصر وعلى كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة، ويجب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر باشتياق إلى العبادة وممارسة الصلوات بالكنائس، ونقدر هذه الظروف الحاضرة، مؤكدين الوصية الانجيلية «فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ».

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