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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنازة بالكمامات.. تشييع جثمان الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحل الفنان حسن حسني، عن عالمنا منذ ساعات، في عُمر الـ89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجأة، أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح السبت.
وشيعت جنازة الفنان من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة عليه هناك.
وتم دفن الجثمان بحضور محبي الفنان الراحل، وبعض الفنانين منهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم.
وظهر المشيعون يرتدون كمامات خلال الجنازة للإلتزام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي فيروس «كورونا».
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