الأمومة والطفولة يحيل واقعة الإعتداء على طفل "متلازمة داون" للنائب العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة سحر السنباطي ، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة قيام بعض الأشخاص بترويع طفل من أطفال متلازمة داون واثارة الخوف في نفسه من خلال "كلب " والإساءة إليه والتنمر عليه حيث وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لردع المتورطين واتخاذ ما يلزم بشأنهم وذلك لحماية الطفل وسرعة الوصول إليه.
وقالت السنباطي ، في بيان اليوم : تم رصد فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة المؤثمة والتي أثارت حفيظة كافة المتابعين وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس حمل رقم 13181.
وأكدت أمين عام المجلس ، أن ما تم تداوله غير مقبول تماما ويعد انتهاك لكرامة وحقوق الطفل ومخالفة لحكم المادة "80" من دستور مصر والتي تلزم الدولة رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل في شأن تعريض الطفل للخطر كما تشكل هذه الواقعة إحداث تمييز وفقا لحكم المادة 161 مكرر أ من قانون العقوبات المصري وجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة المؤثمة وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه.
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