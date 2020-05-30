شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل فى هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا خلال هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو، اليوم السبت، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وتكافح بوركينا فاسوا وجارتاها مالى والنيجر فى منطقة الساحل حركات تمرد إسلامى لها صلة بتنظيمى القاعدة وداعش . Advertisements وتعزز تلك الجماعات من قوتها وتوسع نطاق عملياتها، مما يزيد من مخاوف الدول الساحلية مثل ساحل العاج من امتداد العنف إلى أراضيها. وتصاعدت هجمات المتشددين فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر بشدة خلال العام المنصرم رغم الدعم العسكرى الكبير الذى تتلقاه تلك الدول من فرنسا.

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