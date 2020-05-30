شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 34471 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 257 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 24503 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 3307905 جنيه.

ونجحت الجهود في ضبط 74 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 909196 لتر، وضبط 305 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 97,294 طن – 66106 عبوة – 432 لتر سلع غذائية وتموينية متنوعة،فضلاً عن ضبط 54 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "16,4 طن–18200 قطعة – 3307 عبوة " سلع مُدعمة متنوعة.

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وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 288082 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد "155784727 جنيهاً.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 5064 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 790 قضية ضرائب عامة، وكشف 354 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و237 قضية فى مجال الجمارك، و74 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1043 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و859 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 30 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- متنوع نقد"، و7 قضايا فى مجال "الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به- تربح وتربيح الغير"، و16 قضية "إحتيال مصرفى- إستغلال نفوذ - غسل أموال – كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت "8,847,336,144 جنيهاً مصرياً وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 21,792,473 جنيه وذلك خلال شهر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.