شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشيد بمبادرة الخليج 365"سيبها علينا":بعرف منها شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمبادرة سيبها علينا التى أطلقها موقع ”الخليج 365” لتلقى شكاوى المواطنين ، موكداً أنه يتابع كل ما ينشرعليها من شكاوى المواطنين الخاصة بقطاع الكهرباء و يفحصها بنفسه.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مبادرة الخليج 365 تعكس الدور الحقيقى لوسائل الاعلام ، فى أن تكون حلقة وصل بين المواطن و حكومته، و التكاتف من أجل حل مشكلة المواطنين فى كافة القطاعات المختلفة ، موضحاً أنه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه و يتابع سرعة حلها بشكل جزرى حتى لا تتكرر.

الجدير بالذكر أن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى[email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.