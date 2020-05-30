شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة أزمة كورونا تناقش ضوابط فتح المساجد واستئناف النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها الدورى الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عددا من الملفات الهامة، من بينها خطة كل من وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة، بشأن الضوابط المقترحة لعودة الصلاة بالمساجد وخطة وزارة الشباب والرياضة، والتوصيات بشأن عودة النشاط الرياضي تدريجيا، وما تم الاتفاق عليه من توصيات بين وزارتى الشباب والرياضة ووزارة الصحة بشأن عودة النشاط الرياضى تدريجيا.

تأتى هذه المقترحات والتوصيات فى ضوء ما كان قد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قبل عيد الفطر بإنه سيتم عودة النشاط الرياضى تدريجيا 15 يونيو القادم ، بجانب دراسة توصيات ومقترحات وزارة الأوقاف بشأن عودة الصلاة بالمساجد .

وتتابع اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى الدورى ، مستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".