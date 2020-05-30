شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تشكل لجنة لوضع خطة العودة لفتح الكنائس ترقبا لقرار الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم السبت المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، وذلك وفقا لبيان رسمي صادر عن الطائفة الإنجيلية اليوم.

في بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الإنجيلي العام ، الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.

كما قرر المجلس الإنجيلي العام الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين صدور قرار جديد يسمح بإعادة فتح دور العبادة مرة أخرى.

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وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكى: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم أجمع".

كانت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها قد أعلنت إغلاق أبوابها ووقف كافة الأنشطة الرعوية والخدمية والتعليمية بمؤسساتها في مارس الماضي ضمن خطة عامة للدولة المصرية بدأت بحظر التجول وتحديده في ساعات معينة باليوم بعد أن بدأت بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمنع أية تجمعات إلا أن الحكومة قد ألمحت الأسابيع الماضية إلى إمكانية دراسة قرار الغلق مرة أخرى وفتح دور العبادة ضمن خطة إعادة الفتح الجزئي منتصف يونيو.