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استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة انتهاءها من تحديث بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا على أن يتم الابقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.

 

 

وقالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا ان اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا موضحة أنه تم الابقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض ادوية مضادات الفيروسات .

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وأوضحت الدكتورة جيهان العسال في تصريحات اليوم أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية في مصر علي مجموعة من المرضي، ومن المقرر ان تظهر نتائجه خلال الأيام القادمة، وبعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن برتوكولات العلاج.

 

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