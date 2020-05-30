شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستأنف العمل من مكتبه الثلاثاء بعد انتهاء العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة العزل المنزلى، لمخالطته محافظ الدقهلية الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد. وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فضّل الالتزام بالعزل المنزلى خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. Advertisements واشار المتحدث الرسمى باسم الوزارة إلى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الالكترونية المختلفة وتم متابعة كافة الاعمال التى تقوم بها الوزارة فى ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة .

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