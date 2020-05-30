شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير «حميات دمنهور» و3 آطباء آخرين بكورونا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب الدكتور أحمد محمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، بفيروس كورونا المستجد.

وقال «هواش» لـ«المصرى اليوم» إنه سيلتزم العزل المنزلى.

وتوالت دعوات أصدقاء ومحبى «هواش» على صفحته على موقع «فيس بوك» بسرعة الشفاء، بعدما كتب على صفحته أنه «يشعر بالتعب» و«الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

وكان الدكتور هواش من الأطباء الذين يقومون بتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا، وقدم العديد من مقاطع الفيديو لتوعية المواطنين، كما قام وعدد من أطباء المستشفى بعمل مبادرة خليك في بيتك واستشيرنا لمواجهة فيروس كورونا منذ اكثر من شهرين.

وأصيب 3 أطباء آخرين و4 من طاقم التمريض و3 فنيين معامل وأشعة في مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور وحوش عيسى والمحمودية والدلنجات ومستشفى خاص في كفر الدوار.

وتم تحويل مستشفى حميات دمنهور، برئاسة الدكتور أحمد محمد هواش، مدير المستشفى مؤخرًا إلى مستشفى للعزل الصحى والفرز لمصابى فيروس كورونا المستجد.

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وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا، مساء الجمعة، إلى نحو 150 مصابًا في محافظة البحيرة بينهم 50 في مركز دمنهور وحده الذي تزايدت الأعداد فيه الأسبوع الماضى بشكل متسارع وانتشر الفيروس في عدد كبير من شوارع المدينة.