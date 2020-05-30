شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تبدأ تلقي طلبات شغل ٥٤ وظيفة قيادية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التنمية المحلية، السبت، في تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg).

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إنه لن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد أو عَلِي غير الموقع الالكتروني المحدد في الاعلان وهو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت (www.mld.gov.eg) وذلك حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه لن يتم الالتفات للطلبات الغير مستوفاه أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات، مطالبا كل الراغبين في التقدم للمسابقة بأن يتقدموا على درجة وظيفية واحدة فقط وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغي.

وأضاف «شعراوي» أنه عَلِي من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة.

وأكد حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

وتابع شعراوي، أن عملية التقديم للمسابقة ستقتصر على تقديم الأوراق الكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

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