شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للبرودة ليلاً على جميع الأنحاء.. «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غدًا الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30– 19»، الإسكندرية «26– 18»، قنا «36- 21»، الأقصر «37 – 23»، أسوان «37– 25».

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