شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استلام 282 ألفًا و423 طن قمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم استلام 282 ألفا و423 طنا و616 كيلوجرام قمح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، حتى اليوم، من خلال الشون والصوامع والهناجر بـ47 موقعا على مستوى مدن وقرى المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تخصيص 47 موقعا ما بين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول حتى آخر حبة، مضيفا أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألفا و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح ما بين 20 - 22 إردب للفدان.
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